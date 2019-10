Schwimm-Weltcup auch 2020 in Berlin

Berlin (SID) - Der Schwimm-Weltcup macht auch 2020 wieder Station in Berlin. Das gab der internationale Verband FINA am Dienstag bekannt. Das Event in der Hauptstadt ist eines von insgesamt sechs, die Veranstaltungen finden von September bis November statt. Erster Stopp ist vom 4. bis 6. September Singapur, der Weltcup in Berlin geht vom 23. bis 25. Oktober über die Bühne. - Der Weltcup-Kalender in der Übersicht:

Berlin ist Station für den Schwimm-Weltcup 2020 © SID

1. Singapur (4. bis 6. September)

2. Jinan/China (10. bis 12. September)

3. Kasan/Russland (2. bis 4. Oktober)

4. Doha/Katar (8. bis 12. Oktober)

5. Berlin (23. bis 25. Oktober)

6. Budapest/Ungarn (30. Oktober bis 1. November)