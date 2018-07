Schwimmen: Dressel bei US-Meisterschaften weiter nicht in Topform

Irvine (SID) - Für den siebenfachen Weltmeister Caeleb Dressel läuft es bei den nationalen Meisterschaften der US-Schwimmer noch nicht rund. Einen Tag nach seinem enttäuschenden sechsten Platz über 100 m Freistil verpasste der 21-Jährige auch über 50 m Schmetterling den Titel. Dressel schlug als Zweiter (22,97 Sekunden) um vier Hundertstelsekunden hinter dem zwei Jahre jüngeren Michael Andrew an.

Dressel verpasst auch den Titel über 50 m Schmetterling © SID

Dressel, der bei der WM vor einem Jahr in Budapest mit sieben Goldmedaillen zum Superstar aufstieg, kann sich in Irvine noch über die 100 m Schmetterling und 50 m Freistil für die Panpazifischen Spiele im August und für die WM 2019 in Südkorea empfehlen.

Keine Schwäche zeigte dagegen bei den Frauen Ausnahmeschwimmerin Katie Ledecky, die sich über 200 m Freistil ihren zweiten Titel sicherte. Die fünfmalige Olympiasiegerin gewann in der zweitbesten Zeit des Jahres (1:53,60 Minuten) vor Rückkehrerin Allison Schmitt.

Für Aufsehen sorgte auch wieder jemand aus der ganz jungen Garde. Die erst 16-Jährige Regan Smith schlug über 200 m Rücken zeitgleich mit der Olympia-Medaillengewinnerin Kathleen Baker auf dem ersten Platz an. Ihre Siegerzeit von 2:06,43 Minuten bedeutet Junioren-Weltrekord und liegt um 1,2 Sekunden unter dem deutschen Rekord von Lisa Graf.