Schwimmen: Koch-Rivale Gyurta beendet Karriere

Budapest (SID) - Schwimm-Olympiasieger Daniel Gyurta hat seine aktive Karriere offiziell beendet. Der langjährige Rivale von Brustschwimmer Marco Koch (Darmstadt) verkündete am Dienstag in Budapest seinen Rücktritt. Der 28 Jahre alte Ungar hatte von 2009 bis 2013 dreimal in Folge den WM-Titel über 200 m Brust und als Höhepunkt bei Olympia in London Gold gewonnen.

Koch-Rivale Gyurta beendet Schwimm-Karriere © SID

Mit Koch, der sich auf dieser Strecke 2015 zum Weltmeister kürte, lieferte sich Gyurta jahrelang packende Duelle. Zuletzt hatte der Ungar den Anschluss an die absolute Weltspitze aber mehr und mehr verloren.