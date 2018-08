Schwimmen: Kurzbahn-EM 2021 in Lissabon

Glasgow (SID) - Die Kurzbahn-EM der Schwimmer 2021 findet in Lissabon statt. Das entschied der europäische Verband LEN am Dienstag am Rande der European Championships in Glasgow. Die Wassersprung-EM im kommenden Jahr wurde nach Kiew vergeben. 2019 werden die Europameisterschaften im 25-m-Becken ebenfalls in Glasgow ausgetragen.