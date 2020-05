Schwimmen: Kurzbahn-WM in Abu Dhabi um ein Jahr verlegt

Köln (SID) - Die für Dezember geplanten Kurzbahn-Weltmeisterschaften in Abu Dhabi werden aufgrund der anhaltenden Coronakrise um ein Jahr verschoben. Wie der Schwimm-Weltverband FINA am Donnerstag mitteilte, sind die Wettkämpfe nun vom 13. bis 18. Dezember 2021 angesetzt. Die folgenden Weltmeisterschaften auf der 25-Meter-Bahn sollen wie vorgesehen 2022 im russischen Kasan und 2024 in Budapest ausgetragen werden.

Die Kurzbahn-WM soll nun im Dezember 2021 stattfinden © SID

Die für das kommende Jahr geplante Langbahn-WM im japanischen Fukuoka war bereits in den Mai 2022 verschoben worden.