Schwimmen: McKeown stellt Kurzbahn-Weltrekord auf

Sydney (SID) - Die Australierin Kaylee McKeown hat den sechs Jahre alten Kurzbahn-Weltrekord über 200m Rücken gebrochen. Bei den nationalen Titelkämpfen, die aufgrund der Coronapandemie erstmals virtuell in fünf Städten stattfinden, schlug McKeown nach 1:58,94 Minuten an. Sie unterbot damit die bisherige Bestmarke der dreimaligen Olympiasiegerin Katinka Hosszu (Ungarn) aus dem Jahr 2014 um 0,29 Sekunden.

McKeown stellte neuen Weltrekord auf © SID

"Ich habe es erst von meinem Trainer erfahren, dass ich Weltrekord geschwommen bin. Meine erste Reaktion war: 'Was? Wirklich?', sagte die 19-jährige McKeown, die ihren Wettkampf in Brisbane absolvierte. Zudem wird in Sydney, Melbourne, Perth und Hobart gestartet.