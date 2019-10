Schwimmen: Weltmeister Wellbrock weiter in guter Form

Köln (SID) - Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock präsentiert sich eine Woche vor dem Heim-Weltcup in Berlin weiter in guter Form. Auf seiner Goldstrecke im Becken (1500 m) gewann der 22 Jahre alte Magdeburger in Budapest in 14:57,83 Minuten vor dem Tschechen Jan Micka (15:03,19) und Gergely Gyurta aus Ungarn (15:11,04).

In Form: Florian Wellbrock © SID

"Das war ein schöner Kampf gegen Jan, die ersten 500 Meter waren mir eigentlich etwas zu schnell. Aber jetzt bin ich natürlich absolut zufrieden", sagte Wellbrock, der im Juli in Gwangju/Südkorea als erster Schwimmer Weltmeister im Freiwasser (10 km) und im Becken geworden war.

Auf die fünfte Weltcup-Station in Berlin (11. bis 13. Oktober) freut sich Wellbrock ganz besonders. "Die Halle an der Landsberger Allee ist das Mekka für uns", sagte er.