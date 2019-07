Schwimmstar Ledecky verzichtet auf 1500-m-Finale

Gwangju (SID) - Die Medaillenchancen der Freiwasser-Staffelweltmeisterin Sarah Köhler im WM-Finale über 1500 m Freistil am Dienstag (ab 13.00 Uhr MESZ) sind gestiegen. Die fünfmalige Olympiasiegerin Katie Ledecky verzichtet aus gesundheitlichen Gründen auf einen Start. Das bestätigte der US-Schwimmverband am Dienstagmorgen (Ortszeit). Schon den 200-m-Vorlauf am Dienstagmorgen hatte die 22 Jahre alte Amerikanerin, die sich am Sonntag über die doppelte Distanz überraschend der Australierin Ariarne Titmus geschlagen geben musste, ausgelassen.

Ledecky verzichtet auf das Finale über 1500 m Freistil © SID

"Katie fühlt sich seit ihrer Ankunft in Gwangju am 17. Juli nicht gut", ließ der US-Verband verlauten, "und diese Vorsichtsmaßnahmen dienen dazu, ihr Wohlgefühl und ihre schnelle Genesung sicherzustellen und ihr zu ermöglichen, sich mit Energie auf das restliche Programm zu konzentrieren."