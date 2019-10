Schwimmstar Wellbrock wechselt Management - "Tapetenwechsel tut gut"

Berlin (SID) - Deutschlands neuer Schwimmstar Florian Wellbrock hat in der Olympiasaison sein Management gewechselt. Der Doppel-Weltmeister wird seit einigen Tagen von der Heidelberger Agentur Albus betreut, die schon für die früheren Schwimmstars Britta Steffen und Paul Biedermann lukrative Werbeverträge an Land gezogen hatte.

In Form: Florian Wellbrock © SID

"Zur olympischen Saison tut so ein Tapetenwechsel ganz gut", sagte Wellbrock zum Auftakt des Weltcups in Berlin am Freitag. Seine Freundin Sarah Köhler, die bei der WM Staffel-Gold im Freiwasser und Silber über 1500 m gewann, wechselt dagegen nicht die Agentur.

Experten schätzen, dass Wellbrock durch seine WM-Siege im Freiwasser (10 km) und Becken (1500 m), die er auch bei Olympia in Tokio anpeilt, einen sechsstelligen Sponsorenerlös erzielen könnte.

"Grundsätzlich haben die Sportart Schwimmen und der Typ Wellbrock gute Möglichkeiten, den Erfolg lohnend zu nutzen", sagte Albus-Geschäftsführerin Claudia Lindner dem SID. Wellbrock sei aber "trotz seiner Erfolge bisher noch nicht bekannt genug". Er müsse noch "mit Hilfe von Interviews und Fernsehauftritten zu einer Marke geformt" werden.