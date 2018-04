"Scudetto Showdown" für Juventus Turin

Turin (SID) - Juventus Turin hätte sich die Spannung gern erspart, nach dem bösen Patzer in Crotone steht dem italienischen Serienmeister aber am Sonntag (20.45 Uhr/DAZN) gegen Verfolger SSC Neapel der "Scudetto Showdown" bevor - so bezeichnet Juventus auf seiner Homepage das wegweisende Duell.

Khedira will mit Juve die siebte Meisterschaft in Serie © SID

Durch ein überraschendes Unentschieden beim Abstiegskandidaten FC Crotone (1:1) ist der Vorsprung des Tabellenführers auf vier Punkte zusammengeschmolzen. Fünf Spieltage vor dem Saisonende darf die Mannschaft der deutschen Weltmeister Sami Khedira und Benedikt Höwedes auf keinen Fall verlieren, soll der siebte Titel in Serie nicht ernsthaft in Gefahr geraten.

"Vor eineinhalb Monaten wäre ich mehr als glücklich gewesen, mit vier Punkten Vorsprung in dieses Duell zu gehen", sagte Juventus-Trainer Massimiliano Allegri einigermaßen entspannt. "Wir müssen gewinnen, es wäre ein großer Schritt."

Eine Statistik mach der alten Dame Mut. Turin (85 Punkte) hat seit dem Umzug in sein neues Stadion sechsmal in der Serie A gegen Neapel (81) gespielt - es gab sechs Siege. Sollte die Serie halten, wäre Juventus die Meisterschaft kaum noch zu nehmen.