Sebastian Vettel hat geheiratet

Le Castellet (SID) - Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel (31) hat seine langjährige Lebensgefährtin Hanna Sprater geheiratet. Einen entsprechenden Bericht der Bild-Zeitung vom Donnerstag bestätigte eine Ferrari-Sprecherin dem SID. Das Paar, das sich seit Schulzeiten kennt, lebt seit Jahren in der Schweiz und hat die beiden Töchter Emily und Matilda.

Sebastian Vettel ist unter der Haube © SID

Laut Bild gaben sich der Ferrari-Star und seine Frau zwischen den Rennen in Kanada sowie dem anstehenden achten Saisonlauf im französischen Le Castellet (Sonntag, 15.30 Uhr/Sky und RTL) in einer standesamtlichen Zeremonie im Familienkreis das Ja-Wort. Am Donnerstag trug Vettel einen goldenen Ring an der linken Hand.