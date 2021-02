Sechs Coronafälle: Friedrichshafen verzichtet auf die Champions League

Friedrichshafen (SID) - Der deutsche Volleyball-Rekordmeister VfB Friedrichshafen hat nach sechs positiven Coronatests seine Teilnahme am Champions-League-Heimturnier (9. bis 11. Februar) abgesagt. "Es bricht uns das Volleyballer-Herz", sagte Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt. Die drei geplanten Spiele des VfB werden mit 0:3 gewertet. Damit ist der Klub aus der Königsklasse ausgeschieden.

Coronafälle zwingen VfB Friedrichshafen zu Verzicht © SID

Beim kompletten Trainerstab und drei Spielern wurde das Coronavirus nachgewiesen. "Wir können nicht gänzlich ausschließen, dass es noch eine weitere Infektion gibt", sagte Späth-Westerholt. Die Entscheidung habe man "in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt gefällt". Die Gesundheit der Angestellten und der Bevölkerung seien "wichtiger als die Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb. Wenn wir an die ganzen Toten aufgrund des Virus denken, ist es gar nicht denkbar, irgendetwas zu riskieren."