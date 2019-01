Sechste Niederlage in Serie: Eisbären Berlin weiter in der Krise

Wolfsburg (SID) - Die Eisbären Berlin finden in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) keinen Weg aus der Krise. Zwei Tage nach der 0:7-Klatsche gegen den Spitzenreiter Adler Mannheim verlor der DEL-Rekordmeister trotz zweimaliger Führung auch bei den Grizzlys Wolfsburg mit 2:3 (2:1, 0:0, 0:2) und kassierte die sechste Niederlage in Serie. Mit 53 Punkten liegen die Eisbären weiter auf Rang neun und müssen um die Teilnahme an den Ausscheidungsspielen bangen.

Eisbären-Trainer Clement Jodoin (m.) wurde entlassen © SID

Die Düsseldorfer EG musste unterdessen die vierte Heimniederlage in Folge hinnehmen. Die Rheinländer verloren gegen Schlusslicht Schwenninger Wild Wings mit 3:4 (0:1, 2:2, 1:0, 0:1) nach Verlängerung und bleiben mit 73 Punkten auf Rang drei.

Maximilian Adam (6.) und Micki DuPont (16.) brachten die Berliner, die noch eine Woche zuvor das Gastspiel in Wolfsburg mit 2:4 verloren hatten, zweimal in Führung. Doch Petr Pohl (10.) und Marius Mochel (49.) gelang jeweils der Ausgleich. Spencer Machacek (59.) versetzte den Berlinern 73 Sekunden vor Schluss den K.o.