Sechste Sperre: NFL zieht Gordon wieder aus dem Verkehr

Köln (SID) - Footballprofi Josh Gordon hat seine unrühmliche Serie fortgesetzt und sich in der US-Profiliga NFL die sechste Sperre in sechs Jahren eingehandelt. Der Wiederholungstäter von den Seattle Seahawks wurde wegen Drogenmissbrauchs und der Einnahme leistungssteigernder Substanzen für unbestimmte Zeit aus dem Verkehr gezogen. Das gab der Klub am Montag (Ortszeit) bekannt.

Seattle hatte den Wide Receiver erst im November geholt, nachdem er von Super-Bowl-Champion New England Patriots entlassen worden war. Fünf seiner sechs Sperren saß der 28-Jährige wegen der Einnahme illegaler Mittel ab, Gordons Zukunft ist ungewiss.

Gordon hat die Spielzeiten 2015/16 und 2016/17 gesperrt komplett verpasst. Damals stand der Passfänger bei den Cleveland Browns unter Vertrag. In der Saison 2018/19 wurde Gordon an die Patriots abgegeben, erhielt vor dem Ende der Hauptrunde aber wieder eine Sperre und war beim Titelgewinn im Frühjahr nicht dabei. Im Trikot der Seahawks fing er in fünf Spielen sieben Pässe für 139 Yards.