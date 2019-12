Seehofer schlägt neuen Golden Plan vor - "Sport kein Anhängsel"

Frankfurt/Main (SID) - Bundesinnenminister Horst Seehofer hat sich für einen neuen Goldenen Plan zur Sanierung der Sportstätten in Deutschland ausgesprochen. Der CSU-Politiker machte den Vorschlag auf der 16. Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) in Frankfurt/Main.

Seehofer und BMI bereit für neuen Golden Plan © SID

"Wir hatten in Deutschland einen Goldenen Plan nach dem Krieg für die Bundesrepublik und nach dem Mauerfall für den Osten. Das waren erfolgreiche Kapitel", sagte Seehofer und verwies auf die vielen verfallenen Sportstätten im Lande. "Deshalb überlegen wir, ob wir als BMI gemeinsam mit ihnen eine Konzeption entwickeln, um einen neuen Goldenen Plan aufzulegen", sagte er.

Seehofer führte an, dass wegen fehlender Schwimmbäder viele Kinder nicht schwimmen könnten, die Sportstätten oftmals nicht den Kriterien des Klimaschutzes genügen würden und gerade von alten Menschen nicht zu nutzen seien. "Und deshalb sind wir im BMI bereit, eine Konzeption zu entwickeln. Wir wollen darüber reden, in welchem Zeitraum dieser Goldene Plan entwickelt werden kann", meinte Seehofer.

Seehofer betonte, dass der Sport in seinem Ministerium "kein Anhängsel" sei. Das würden auch die Gelder belegen, die der Sport erhalte. Der Etat sei in den vergangenen eineinhalb Jahren von 168 Millionen Euro auf 279 Millionen Euro angewachsen. "Das ist eine unglaubliche Steigerung. Damit können wir den Leistungssport sauber und solide finanzieren", sagte Seehofer. DOSB-Präsident Alfons Hörmann freute sich über "die Zusage des BMI, dass es Schritt für Schritt - wenn auch nicht in diesem Tempo - weitergehen kann".

Möglich gemacht hat den enormen Geldfluss die Reform zur Leistungssportförderung, die Seehofer lobte und dabei den DOSB-Präsidenten direkt ansprach. "Das ist ein Erfolgskonzept, mein lieber Herr Hörmann", sagte Seehofer. Der für den Sport zuständige Bundesminister begrüßte die Altersabsicherung für Athleten in Zusammenarbeit mit der Deutschen Sporthilfe, die Verbesserung der Rahmenbedingungen für Trainer sowie das Vorhaben, wissenschaftliche Erkenntnisse in Zukunft stärker für den Sport zu nutzen.

"Der Vorschlag für einen neuen Goldenen Plan kam bei den Mitgliedern sehr gut an, hoffentlich wird er auch umgesetzt", sagte Ruder-Präsident Siegfried Kaidel dem SID. "Die Wiederbelebung des Goldenen Planes hilft uns sehr, weil sie Verbesserungen für die Basis des Sports, für die vielen Vereine in Deutschland verspricht", sagte Ingo Weiss, Präsident des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) und Sprecher der Spitzensportverbände. Hörmann bezeichnete Seehofers Ankündigung "als die große Nachricht der Mitgliederversammlung".