Segel-Ikone Schümann feiert 65. Geburtstag

Penzberg (SID) - Jochen Schümann gehört zur Riege der ganz Großen. Ausgezeichnet mit der Goldenen Sportpyramide, Träger des Silbernen Lorbeerblatts, Mitglied der Hall of Fame des deutschen Sports. Mit seinen Triumphen bei Olympischen Spielen und dem America's Cup trug er sich in die Geschichtsbücher ein. Am Samstag wird der bekannteste Segler der Bundesrepublik 65 Jahre alt.

Schümanns sportlicher Ehrgeiz ist noch immer ungebrochen, der gebürtige Ost-Berliner ist weiter als Profisegler aktiv. Seine ersten Segelversuche hatte er einst in einem selbstgebauten Optimisten auf dem Müggelsee unternommen. Es war der Ausgangspunkt einer besonderen Karriere.

Schümann jagte sowohl vor als auch nach der Wende Siege und Pokale für Deutschland. Nach seinen Olympiasiegen 1976 in Montreal, 1988 in Seoul und 1996 in Atlanta folgten weitere große Triumphe. Mit dem Schweizer Team Alinghi gewann er 2003 und 2007 den America's Cup, die älteste und berühmteste Segelregatta der Welt.