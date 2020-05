Segel-Weltverband ernennt neuen Geschäftsführer

Köln (SID) - Der Segel-Weltverband World Sailing hat David Graham zum neuen Geschäftsführer ernannt. Wie der Verband am Mittwoch mitteilte, tritt der Brite sein Amt am 13. Juli an.

David Graham neuer World-Sailing-Geschäftsführer © SID

Graham bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung aus der Segelbranche mit. Er leitete mehrere Jahre eine Segelschule und förderte den Sport zuletzt bei der Organisation Oman Sail, wo er zwischen 2009 und 2020 als CEO das nationale Segel-Team weiterentwickelte. Graham selbst segelt ebenfalls und nahm an mehreren Rennserien für Einrumpf- und Mehrrumpfboote teil.

Jetzt sei der richtige Zeitpunkt die Zukunft aufzubauen, sagte Scott Perry, Vize-Präsident von World Sailing, "das beinhaltet, einen CEO einzubringen, um die täglichen Geschäfte und zukünftige Verhandlungen zu leiten".