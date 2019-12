Segeln: Heil/Plößel gewinnen WM-Silber

Köln (SID) - Das deutsche Segel-Duo Erik Heil/Thomas Plößel (Norddeutscher Regatta Verein) hat bei der WM vor Auckland/Neuseeland die Silbermedaille in der 49er-Klasse gewonnen und siebeneinhalb Monate vor den Sommerspielen in Tokio ein starkes Signal gesetzt. Die Olympiadritten von Rio mussten sich in einem spannenden Finish nur den Lokalmatadoren und Olympiasiegern Peter Burling/Blair Tuke geschlagen geben.

Erik Heil und Thomas Plößel gewannen WM-Silber © SID

Der Deutsche Segler-Verband (DSV) konnte sich zudem über weitere Erfolgserlebnisse freuen. Im 49erFX verpassten Tina Lutz/Susann Beucke (Chiemsee Yacht-Club/Hannoverscher Yacht-Club) als Fünfte zwar eine Medaille knapp, sicherten Deutschland allerdings ein Nationenticket für Tokio. Gleiches gelang Paul Kohlhoff/Alica Stuhlemmer vom Kieler Yacht-Club, die im Nacra17 Platz zwölf belegten. Dass der DSV ein 49er-Team zu den Olympischen Spielen schicken kann, war bereits vor der WM klar.