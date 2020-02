Sehnenverletzung: Vogt fehlt Bremen in Heimspielen gegen Dortmund und Frankfurt

Bremen (SID) - Abwehrspieler Kevin Vogt wird dem abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten Werder Bremen in den kommenden beiden Heimspielen gegen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt nicht zur Verfügung stehen. Wie der Tabellenvorletzte am Sonntag bekannt gab, hat sich der 28-Jährige bei der 0:3-Niederlage der Hanseaten am Samstag bei RB Leipzig einen Einriss am Sehnenansatz der Beugemuskulatur des hinteren Oberschenkels am Knie zugezogen.

Kevin Vogt fällt nach seiner Verletzung aus © SID

Pausieren muss auch für mindestens zwei Partien Stürmer Fin Bartels, der wegen Adduktorenproblemen schon gegen die Sachsen nicht im Kader stand.