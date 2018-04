Seidenberg denkt an Zukunft in New York: "Definitiv eine Option"

New York (SID) - Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Dennis Seidenberg will seine NHL-Karriere fortsetzen und kann sich trotz des für ihn enttäuschenden Saisonverlaufs eine Zukunft bei den New York Islanders vorstellen. "Das ist definitiv eine Option. Meiner Familie gefällt es hier", sagte der Verteidiger nach dem Ende der Hauptrunde. Sein Einjahresvertrag läuft aus.

Dennis Seidenberg: Zukunft bei den New York Islanders? © SID

Seidenberg (36), 2011 Stanley-Cup-Sieger mit den Boston Bruins, kam in nur 28 der 82 Saisonspiele zum Einsatz und verbuchte fünf Vorlagen. Die Islanders haben die Play-offs verpasst.

Wie es für den Deutschen weitergeht, ist derzeit offen. "Ich spiele die Weltmeisterschaft im Mai, dann sehe ich weiter", sagte Seidenberg: "Ich werde weiterspielen, ich kann noch spielen. Mal sehen, welche Optionen es gibt."