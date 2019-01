Seifert: Gutes Zwischenzeugnis für Profi-Klubs

Frankfurt/Main (SID) - DFL-Geschäftsführer Christian Seifert hat den 36 Profiklubs ein gutes Zwischenzeugnis ausgestellt. "Das Fußball-Jahr 2018 war bis in den Sommer hinein kein einfaches", sagte der 49-Jährige beim Neujahrsempfang der Deutschen Fußball Liga (DFL). In der zweiten Jahreshälfte sei aber deutlich geworden, "dass der deutsche Profi-Fußball andere Ambitionen hat, als Mittelmäßigkeit zur neuen Höchstleistung zu erklären. Es wurden neue Chancen gesucht, geschaffen und ergriffen, auf und neben dem Platz."

DFL und Deutsche Sporthilfe ziehen eine positive Bilanz © SID

Die Saison 2018/19 verlaufe bisher "insgesamt positiv", sagte Seifert: "In beiden Ligen erleben wir interessante, teils sehr gute Spiele mit teilweise überragenden Einzelakteuren und beeindruckenden Mannschaftsleistungen. Das wird von Zuschauern in Stadien und an Bildschirmen gleichermaßen honoriert."

Allerdings dürfe sich niemand auf dem Erfolg ausruhen. "Wir müssen ambitioniert bleiben", sagte Seifert: "Hochleistungssport ohne Hochleistungsanspruch kann dauerhaft nicht erfolgreich sein." Das Niveau zu halten, erfordere "große Anstrengung von Klubs und Liga-Organisation gleichermaßen".

Zu den "diversen" Herausforderungen der Zukunft würden die Diskussion um die 50+1-Regel, der sich verschärfende nationale und internationale Wettbewerb um Fans, Medien und Sponsoren sowie die Interessen-Unterschiede in beiden Ligen oder zwischen Verbänden und Ligen gehören.