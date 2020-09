Seifert kündigt Anpassung des Lizenzierungsverfahrens an

Frankfurt/Main (SID) - DFL-Geschäftsführer Christian Seifert hat aufgrund der ungewissen Situation durch die Coronakrise auch für die Saison 2021/22 ein modifiziertes Lizenzierungsverfahren angekündigt. "Wir werden im Lizenzierungsverfahren die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen anpassen", sagte der 51-Jährige nach der außerordentlichen Mitgliederversammlung der DFL am Donnerstag: "Wie soll ein Verein bis zum Jahresende einen verlässlichen Plan einreichen, wie viele Einnahmen und Ausgaben er im kommenden Jahr hat? Das wird nicht möglich sein."

Seifert bestätigt modifiziertes Lizenzierungsverfahren © SID

Derzeit sehe er allerdings "keinen Verein akut bedroht" und in existenzieller Gefahr, so Seifert weiter. Bereits das Lizenzierungsverfahren für die am 18. September startende Spielzeit 2020/21 war im Zuge der Coronakrise entschärft worden. Finanzielle Kriterien waren damals nur bedingt berücksichtigt worden, lediglich sportliche, rechtliche, personell-administrative, infrastrukturelle und medientechnische Kriterien waren gemäß DFL-Lizenzierungsordnung überprüft worden.