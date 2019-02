Seifert warnt erneut vor internationalen Klub-Wettbewerben am Wochenende

Frankfurt/Main (SID) - DFL-Geschäftsführer Christian Seifert hat sich erneut klar gegen eine Ansetzung von Partien internationaler Wettbewerbe am Wochenende ausgesprochen. "Champions-League-Spiele am Wochenende hätten für alle nationalen europäischen Ligen massive Konsequenzen", sagte der 49-Jährige vor der Sitzung des Exekutivkomitees Europäischen Fußball-Union (UEFA) in Rom.

Seifert: Keine DFL-Leitlinie in AfD-Diskussion © SID

Gleichzeitig betonte Seifert, dass er UEFA-Präsident Aleksander Ceferin zutraue, die Balance "zwischen den Interessen von Verbänden, Ligen und Klubs" zu halten. "Er ist ein kluger und verantwortungsbewusster UEFA-Präsident", sagte er. Schon beim Neujahrsempfang der DFL Anfang Januar hatte Seifert angekündigt, dass die DFL im Falle einer Ansetzung von Partien internationaler Klub-Wettbewerbe auf das Wochenende, "juristische Schritte prüfen" wolle.

Bei der FIFA wird derzeit die Ausweitung der Klub-WM geprüft, die UEFA sucht für seine künftig drei Vereins-Wettbewerbe immer neue Möglichkeiten zur besseren Vermarktung. Bislang wird in der Champions League am Dienstag und Mittwoch gespielt, in der Europa League am Donnerstag. Einzig das Finale der Königsklasse findet an einem Samstag statt, in diesem Jahr am 1. Juni.

Am Donnerstag kommt der Kongress der UEFA in Rom zusammen. Auf der Tagesordnung stehen vor allem Wahlen. Ceferin (51) tritt ebenso ohne Gegenkandidaten zur Wiederwahl an wie DFB-Chef Reinhard Grindel (57), der für weitere vier Jahre ins Council des Weltverbandes FIFA entsandt werden wird. Entscheidungen über eine zuletzt ins Spiel gebrachte Reform der internationalen Klub-Wettbewerbe stehen nicht auf dem Plan.