Seitz und Herder bei DTB-Pokal und American Cup

Hamburg (SID) - Die deutsche Mehrkampf-Meisterin Elisabeth Seitz aus Stuttgart und der Berliner Philipp Herder vertreten den Deutschen Turner-Bund (DTB) bei den Weltcup-Turnieren am 3. März in Chicago (American Cup) sowie am 17./18. März in Stuttgart. Weitere deutsche Starter beim DTB-Pokal in der schwäbischen Metropole sind Lokalmatador Marcel Nguyen sowie die Kölnerin Sarah Voss.