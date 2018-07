Seizinger, Dittmer und Schönfelder in der Hall of Fame

Frankfurt/Main (SID) - Die dreimaligen Olympiasieger Katja Seizinger (Ski Alpin) und Andreas Dittmer (Kanu) sowie der 16-malige Paralympics-Sieger Gerd Schönfelder (Ski Alpin) sind in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen worden. Das gab die Stiftung Deutsche Sporthilfe am Montag bekannt. Damit besteht die Ruhmeshalle künftig aus 112 Sportlern.

Katja Seizinger in die Hall of Fame aufgenommen © SID

"Katja Seizinger, Andreas Dittmer und Gerd Schönfelder haben sich ihren Platz in dieser Ruhmeshalle durch großartige Leistungen in ihren Disziplinen wahrlich verdient", sagte Michael Ilgner, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Sporthilfe.

Seizinger gewann bei den Olympischen Winterspielen 1994 und 1998 insgesamt drei Gold- und zwei Bronzemedaillen. Zudem wurde sie 1990 Weltmeisterin im Super-G. Dittmer krönte sich im Laufe seiner Kanu-Karriere ebenfalls dreimal zum Olympiasieger.

Sogar 16 Goldmedaillen gewann Gerd Schönfelder bei Paralympischen Winterspielen. Damit ist er der erfolgreichste Athlet in der Geschichte der Paralympics.