Serbe Jovanovic pfeift DFB-Auswahl

Venlo (SID) - Premiere für die deutsche Nationalmannschaft: Erstmals leitet der Serbe Srdjan Jovanovic eine Begegnung der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Die Europäische Fußball-Union (UEFA) setzte den 33-Jährigen für das EM-Qualifikationsspiel am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Weißrussland an.