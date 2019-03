Serbien: Nationalcoach Krstajic traut Jovic Wechsel zu Barca zu

Wolfsburg (SID) - Der serbische Nationaltrainer Mladen Krstajic traut Torjäger Luka Jovic (21) von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt auch einen Wechsel zum spanischen Meister und Lionel-Messi-Klub FC Barcelona zu. "Ich wünsche mir für ihn nur das Beste und den größtmöglichen Erfolg, und es ist klar, dass er enormes Potenzial hat. Er kann Großes erreichen", sagte Krstajic vor dem Länderspiel am Mittwoch in Wolfsburg gegen Deutschland angesprochen auf einen möglichen Transfer zu Barca dem Nachrichtenportal t-online.de.

Luka Jovic sorgt weiter für Furore © SID

Spanische Medien hatten vom Interesse der Katalanen an Jovic berichtet. Der Frankfurter belegt zurzeit mit 15 Treffern den zweiten Platz in der Bundesliga-Torjägerliste. "Luka hat sich viel schneller an den Fußball der Bundesliga angepasst, als es wohl viele erwartet haben", äußerte der 45 Jahre alte Coach: "Er soll sich weiter so großartig entwickeln, dann werden er und Frankfurt gemeinsam die richtige Entscheidung treffen."

Der ehemalige Bremer und Schalker Bundesliga-Profi Krstajic zieht in Bezug auf Jovic Parallelen zu einem aktuellen Barca-Ass: "Ich würde ihn mit Luis Suarez vergleichen. Er ist ein klassischer Torjäger, mit sehr guter Ballbehandlung und großem Spielverständnis. Er ist mutig und zu jedem Zeitpunkt gefährlich, weil er immer auf seine Chance lauert – und schon die kleinste Unachtsamkeit seiner Gegenspieler ausnutzt."