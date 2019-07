Serena Williams marschiert ins Wimbledon-Viertelfinale

Wimbledon (SID) - Serena Williams ist in Wimbledon mit dem nächsten starken Auftritt ins Viertelfinale marschiert. Die 37-Jährige, die am Samstag Julia Görges (Bad Oldesloe) als letzte Deutsche im Wettbewerb ausgeschaltet hatte, setzte sich am Montag gegen Carla Suarez Navarro (Spanien/Nr. 30) 6:2, 6:2 durch.

Serena Williams zieht mühelos ins Viertelfinale ein © SID

Nächste Gegnerin der siebenmalige Wimbledon- und 23-maligen Grand-Slam-Siegerin ist in der Runde der letzten Acht überraschend ihre US-Landsfrau Alison Riske. Diese hatte zuvor die Weltranglistenerste und French-Open-Gewinnerin Ashleigh Barty (Australien) 3:6, 6:2, 6:3 geschlagen.

Williams hinterließ gegen Navarro von Beginn an einen sehr starken Eindruck, zwei Breaks sicherten ihr letztlich den ersten Satz. Auch im zweiten Durchgang nahm sie ihrer Gegnerin direkt zweimal den Aufschlag ab und feierte nach nur 64 Minuten im siebten Duell mit Navarro den siebten Sieg.