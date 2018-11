Serie A: Juventus behauptet Vorsprung gegenüber Inter

Turin (SID) - Superstar Cristiano Ronaldo hat mit Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin den zehnten Sieg in der Serie A gefeiert. Tabellenführer Juve siegte am 11. Spieltag gegen Cagliari Calcio 3:1 (2:1) und verteidigte damit den Vorsprung von sechs Punkten auf die Verfolger Inter Mailand und SSC Neapel. Inter hatte am Nachmittag 5:0 (2:0) gegen CFC Genua gewonnen.

Cristiano Ronaldo (l.) bereitete das 3:1 vor © SID

Paulo Dybala (1.), Filip Bradaric (39.) mit einem Eigentor und Juan Cuadrado (87.) auf Vorlage von Ronaldo sorgten für die Treffer der Gastgeber. Cagliaris Joao Pedro (37.) gelang der zwischenzeitliche Ausgleich. 2014er-Weltmeister Sami Khedira saß 90 Minuten auf der Bank. Nationalspieler Emre Can fehlte noch nach seiner Schilddrüsen-Operation.

Vor der Partie ehrte Juventus Ronaldo mit einem Trikot mit der symbolischen Rückennummer 400. Der Portugiese hatte Ende Oktober als erster Spieler überhaupt die Marke von 400 Toren in den Top-5-Ligen Europas (Italien, Spanien, England, Frankreich oder Deutschland) geknackt.