Serie A: Lazio patzt im Titelkampf bei Lecce

Köln (SID) - Lazio Rom hat im Kampf um die italienische Fußball-Meisterschaft in der Serie A erneut gepatzt. Der ärgste Verfolger von Tabellenführer Juventus Turin verlor überraschend 1:2 (1:1) beim akut abstiegsbedrohten US Lecce. Felipe Caicedo (5.) brachte Lazio früh in Führung, Khouma Babacar (30.) und Fabio Lucioni (47.) drehten die Partie zugunsten des Aufsteigers. Lecces Marco Mancosu (45.+5) schoss einen Handelfmeter nach Videobeweis kurz vor der Pause über das Tor.

Das früher Tor von Felipe Caicedo reichte Rom nicht aus © SID

Für den Aufreger der Partie sorgte jedoch Lazio-Verteidiger Patric. In der Nachspielzeit biss er Gegenspieler Giulio Donati von hinten in den Oberarm und sah dafür von Schiedsrichter Fabio Maresca die Rote Karte (90.+3).

So kann Juve durch einen Sieg am späteren Dienstagabend (21.45 Uhr/DAZN) beim AC Mailand, der sich offenbar mit Ex-Bundesliga-Coach Ralf Rangnick auf einen Dreijahresvertrag geeinigt hat, den Vorsprung auf Lazio sieben Spieltage vor Saisonende auf zehn Punkte ausbauen.