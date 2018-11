Serie hält: Regensburg auch in Aue ungeschlagen

Aue (SID) - Jahn Regensburg ist in der 2. Fußball-Bundesliga weiter nicht zu besiegen. Die Donaustädter blieben am Freitagabend nach dem 1:1 (1:1) bei Erzgebirge Aue zum zehnten Mal in Serie ungeschlagen. Dennoch verpasste das Team von Trainer Achim Beierlorzer, nach Punkten zu den Spitzenklubs aufzuschließen.

Achim Beierlorzer und seine Elf holen einen Punkt in Aue © SID

Aue holte dagegen einen wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt. Für einen echten Befreiungsschlag war das Unentschieden allerdings zu wenig.

Es waren die Veilchen, die vor 7100 Zuschauern im Erzgebirgsstadion bereits früh jubeln durften: Florian Krüger legte nach einem starken Dribbling für Pascal Testroet (9.) quer, der im Zentrum völlig freistehend nur noch zu seinem fünften Saisontreffer einschieben musste. Die Gäste hatten aber die passende Antwort parat, Kapitän Marco Grüttner (12.) gelang per Kopf der schnelle Ausgleich.

Die Regensburger hatten daraufhin noch einige Großchancen, doch Hamadi Al Ghaddioui (23.), Grüttner (26.) und Asger Sörensen (57.) mit einem Freistoß ans Außennetz konnten nicht nachlegen. Die Begegnung verlor im zweiten Durchgang etwas an Tempo, vor dem Tor fehlte beiden Teams die letzte Konsequenz.