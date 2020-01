Sestriere: Rebensburg scheitert früh

Sestriere (SID) - Skirennläuferin Viktoria Rebensburg ist beim Premierenrennen im Parallel-Riesenslalom in Sestriere fast schon erwartungsgemäß früh gescheitert. Die 30-Jährige aus Kreuth verlor ihr Duell im Sechzehntelfinale gegen die Schweizerin Wendy Holdener in zwei Läufen klar (+1,01 Sekunden). Beim Favoritinnensterben in Italien holte sich die Französin Clara Direz völlig überraschend ihren ersten Weltcup-Sieg.

Rebensburg qualifizierte sich knapp für das Hauptfeld © SID

"Es ist einfach nicht mit einem normalen Riesenslalom zu vergleichen, der Abstand zwischen den Toren ist viel enger", sagte Rebensburg, die schon in ihrer Paradedisziplin am Vortag als Siebte enttäuscht hatte: "Ich habe das noch nie gemacht, deshalb habe ich mich ein bisschen schwer getan." Als 31. hatte sie schon die Qualifikation nur mit Ach und Krach gemeistert.

Der Parallel-Riesenslalom, bei den Männern seit 2015 in Alta Badia im Programm, wurde von den Frauen erstmals gefahren - und sorgte reihenweise für Überraschungen. Die Slowakin Petra Vlhova, im Riesenslalom noch zeitgleich mit Federica Brignone aus Italien Schnellste, scheiterte wie Rebensburg in Runde eins. Holdener und die Qualibeste Mikaela Shiffrin (USA) blieben im Achtelfinale hängen.

Für Patrizia Dorsch (Schellenberg) war im Sechzehntelfinale Schluss. Sie unterlag Sara Hector aus Schweden (+0,06). Lena Dürr (Germering) scheiterte als 44. in der Quali.