Sevilla droht Ausfall von Ocampos gegen BVB

Köln (SID) - Europa-League-Sieger FC Sevilla bangt in den Achtelfinalspielen der Champions League am 17. Februar und 9. März gegen den Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund um den Einsatz von Mittelfeldspieler Lucas Ocampos. Der 26-jährige Argentinier erlitt am Samstag beim Spiel gegen den FC Getafe (3:0) nach einem brutalen Foulspiel von Djene, der dafür vom Platz flog, eine Syndesmoseverletzung, die Ocampos bis auf Weiteres zu einer Pause zwingt.

Lucas Ocampos verletzte sich im Ligaspiel gegen Getafe © SID

Über die Dauer des Ausfalls machten die Andalusier keine Angaben. In den Medien wird über eine Pause von vier bis sechs Wochen spekuliert.