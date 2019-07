Sexuelle Belästigung: Ungarischer WM-Schwimmer verhaftet

Gwangju (SID) - Ein ungarischer Schwimmer ist während der WM im südkoreanischen Gwangju wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung verhaftet worden. Der WM-Starter wird von der südkoreanischen Polizei vorerst an der Ausreise gehindert, weil gegen ihn Ermittlungen wegen eines Vorfalls in einem Nachtclub in Gwangju laufen. Das teilte die Polizei der Nachrichtenagentur AFP mit.