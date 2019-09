Shakira und J.Lo singen beim Super Bowl

Miami (SID) - Die beiden Megastars Shakira und Jennifer Lopez werden am 2. Februar 2020 in der legendären Halbzeitshow des Super Bowl in Miami auftreten. Das gab der Sponsor Pepsi am Donnerstag bekannt.

Super Bowl: Shakira wird in der Halbzeitshow auftreten © SID

"Seit ich Diana Ross während der Halbzeit-Show in den Himmel fliegen sah (1996, d. Red.), habe ich davon geträumt, beim Super Bowl aufzutreten", sagte Lopez (50): "Jetzt ist es noch besonderer, weil die NFL 100 Jahre besteht und ich mit einer anderen Latina performen werde." Die Kolumbianerin Shakira (42), die auch vor dem Finale der Fußball-WM 2006 in Berlin sang, nannte den Auftritt "eine große Ehre - und das an meinem Geburtstag. Wir werden die Show unseres Lebens abliefern!"

In diesem Jahr hatten beim Sieg der New England Patriots gegen die Los Angeles Rams (13:3) in Atlanta Maroon 5 sowie die Rapper Travis Scott und Big Boi auf der Bühne gestanden. Spektakuläre Auftritte hatten in jüngerer Vergangenheit Prince (2007) und Lady Gaga (2017).