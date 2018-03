Shiffrin: Emotionales Wiedersehen mit Krebspatientin Emma

Åre (SID) - Olympiasiegerin Mikaela Shiffrin erlebte beim Weltcup-Finale der Alpinen in Are besonders emotionale Momente - nicht nur wegen ihres Rekordsieges im Slalom. Die Amerikanerin traf in Schweden die 15-jährige Krebspatientin Emma Lundell wieder, die sie eine "Inspiration" nannte.

Mikaela Shiffrin traf Krebspatientin wieder © SID

Lundell hatte Shiffrin im Dezember 2012 nach deren erstem Weltcup-Sieg an gleicher Stelle um ein Foto gebeten und ihr dabei erzählt, dass sie an Leukämie erkrankt sei. Seither hielten die beiden Kontakt. "Sie macht mich zu einer besseren Athletin, einer besseren Skirennläuferin, hoffentlich zu einem besseren Menschen - besser in jeder Hinsicht", sagte Shiffrin.

Die Amerikanerin (23) schenkte Lundell den Blumenstrauß, den sie für ihren neunten Saisonsieg im Slalom-Weltcup erhalten hatte, mit dem sie Janica Kostelic (Kroatien) als Athletin mit den meisten Erfolgen in einer Disziplin in einem Winter ablöste. Lundell begleitete Shiffrin in Are auch zur Pressekonferenz.

Der Skistar habe ihr im Kampf gegen den Blutkrebs "Kraft gegeben", sagte der Teenager. "Sie bedeutet mir alles. Wie sie Ski fährt, wie sie ist, einfach wunderbar, ein wunderbarer Mensch. Es hat mir so geholfen, als sie damals sagte: 'Kämpfe weiter!'", sagte sie. Inzwischen sei sie nicht mehr in Behandlung, als offiziell geheilt gelte sie aber noch nicht.

Shiffrin würdigte Lundells bewundernswerte Einstellung trotz schwerer Krankheit. "Sie ist ein Licht in der Welt. Wenn ich so etwas hätte, wäre mit mir nichts mehr anzufangen. Sie so stark zu sehen, hat auch mir Energie gegeben", sagte sie. Wenn sie Probleme habe, denke sie oft an Lundell und sage sich: "Sei still, dir geht es gut, mach' weiter!"