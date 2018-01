Shiffrin fährt zum 38. Weltcupsieg - Wallner auf Rang zwölf

Zagreb (SID) - Mikaela Shiffrin (USA) hat beim Slalom im kroatischen Zagreb ihren siebten Sieg in dieser Saison und den mittlerweile 38. im Weltcup gefeiert. In der ewigen Bestenliste zog die immer noch erst 22 Jahre alte Gesamtweltcupsiegerin, Olympiasiegerin und Weltmeisterin damit an der Österreicherin Marlies Schild (37 Siege) vorbei und liegt nun alleine auf Rang sechs.

Mikaela Shiffrin holt sich ihren 38. Weltcupsieg © SID

Bei widrigen Bedingungen war Shiffrin, die wie in Zagreb üblich den Titel der "Schneekönigin" verliehen bekam, einmal mehr ungefährdet. Ihr Vorsprung nach einem eher verhaltenen zweiten Lauf auf die zweitplatzierte Kombinations-Weltmeisterin Wendy Holdener (Schweiz) betrug 1,59 Sekunden, Dritte wurde Frida Hansdotter (Schweden/+2,11 Sekunden).

Beste Deutsche war auf weicher Piste Marina Wallner (Inzell) auf Rang zwölf (+3,62 Sekunden) gefolgt von Christina Geiger (Oberstdorf) auf Rang 19 (+4,34) und Lena Dürr (Germering) auf Rang 29 (+6,35).