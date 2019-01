Shiffrin feiert 53. Weltcup-Sieg, Rebensburg Fünfte

Kronplatz (SID) - Skirennläuferin Viktoria Rebensburg hat beim Weltcup-Riesenslalom am Kronplatz in Südtirol das Podium knapp verpasst. Die Vorjahressiegerin fuhr drei Wochen vor der WM im schwedischen Are auf Platz fünf, die überragende Mikaela Shiffrin war 2,31 Sekunden schneller. Die 23-jährige Amerikanerin feierte ihren 53. Weltcup-Sieg, der zehnte in dieser Saison.

Viktoria Rebensburg wird Fünfte in Südtirol © SID

Zweite wurde Weltmeisterin Tessa Worley aus Frankreich (+ 1,21 Sekunden), Lokalmatadorin Marta Bassino (+ 1,57) komplettierte das Podium als Dritte. Den Rekord für die meisten Weltcup-Erfolge in einem Winter hält die Schweizerin Vreni Schneider (14) aus der Saison 1988/89.

Marlene Schmotz (Leitzachtal) hatte die Qualifikation für den zweiten Durchgang als 32. um nur vier Hundertstelsekunden verpasst. Veronique Hronek (Unterwössen) schied aus.