Shootingstar Almas: Deutscher Sprinter wird 10-Sekunden-Marke knacken

Braunschweig (SID) - Shootingstar Deniz Almas (Wolfsburg) rechnet damit, dass ein deutscher Sprinter über 100 m demnächst die magische Marke von zehn Sekunden knacken wird. "Allgemein denke ich, dass in Deutschland eine starke Generation hochkommt - mit sehr vielen jungen Athleten, die alle sehr schnell rennen können", sagte der 23-Jährige im Vorfeld der deutschen Meisterschaften in Braunschweig an diesem Wochenende der Zeitung Neues Deutschland: "Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es in unserer Generation ein oder zwei Leute gibt, die diese Schallmauer vielleicht durchbrechen können."

Reus hält seit 2016 den deutschen Rekord über 100 m © SID

Almas gilt nach seiner Steigerung auf 10,08 Sekunden zuletzt in Braunschweig als Favorit auf den Titel über 100 m (Samstag, 19.50 Uhr/ARD). "Man will sich natürlich immer so gut wie möglich präsentieren. Nach so einer Zeit hat man auf jeden Fall den Anspruch, zu gewinnen", sagte er: "Andererseits: Nach der 10,08 wäre ich jetzt auch nicht super traurig, wenn ich Zweiter oder Dritter werden sollte."

Almas ist wie der erst 21-jährige Joshua Hartmann, der zuletzt 10,14 Sekunden sprintete, ein Vertreter der aufstrebenden Nachwuchsszene. Den deutschen Rekord über 100 m hält seit 2016 Julian Reus mit 10,01 Sekunden.