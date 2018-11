Shorttrack: Anna Seidel sicher ins Weltcup-Halbfinale

Salt Lake City (SID) - Deutschlands beste Shorttrackerin Anna Seidel hat beim zweiten Saison-Weltcup in der Olympiastadt Salt Lake City sicher das Halbfinale über 1500 m erreicht. Die 20-Jährige aus Dresden belegte in ihrem Viertelfinale Platz zwei hinter der Chinesin Li Jinyu und kam damit direkt eine Runde weiter. Das Halbfinale wird am Samstagabend (ab 22.45 Uhr) ausgetragen.

Anna Seidel steht in Salt Lake City im Halbfinale © SID

Die zweimalige Olympiateilnehmerin Seidel hatte beim Weltcup-Auftakt in Calgary das 1500-m-Finale erreicht und dort den sechsten Platz belegt. In Salt Lake City gehen für die Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG) bei den Männern Christoph Schubert (Dresden) und Adrian Lüdtke (Rostock) an den Start.