Shorttrack: Seidel auf Platz fünf im B-Finale
Salt Lake City (SID) - Deutschlands beste Shorttrackerin Anna Seidel hat beim Weltcup in der Olympiastadt Salt Lake City den Einzug ins A-Finale verpasst. Die 20-Jährige aus Dresden belegte im B-Finale Platz fünf. Christoph Schubert (Dresden) schied über 1500 m im Viertelfinale aus.
Anna Seidel mit Platz fünf im B-Finale
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Seidel, zweimalige EM-Dritte über die 1000 m, hatte in der Vorwoche beim Weltcup-Auftakt in Calgary überzeugt. Dort belegte die zweimalige Olympia-Teilnehmerin im 1500-m-Finale Platz sechs.
Artikel vom 11.11.2018