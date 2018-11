Shorttrack: Seidel verpasst ersten Weltcup-Sieg haarscharf

Salt Lake City (SID) - Deutschlands Top-Shorttrackerin Anna Seidel ist beim Weltcup in Salt Lake City haarscharf an ihrem ersten Weltcup-Sieg vorbei gelaufen. Die 20-Jährige blieb im Zielsprint über die 1000 m drei Tausendstelsekunden hinter Alyson Charles aus Kanada.

Anna Seidel mit Platz fünf im B-Finale © SID

"Ich bin superhappy. Ich war noch nie in der Situation, die Nummer 1 anzugreifen. Deshalb bin ich mit Silber hochzufrieden. Und es ist noch Luft nach oben", sagte Seidel zu ihrer ersten Podiumsplatzierung in dieser Saison.

Die Dresdnerin hatte auch schon beim Weltcup-Auftakt in Calgary in der Vorwoche überzeugt. Nächstes Ziel ist der Weltcup in Almaty (7. bis 9. Dezember).