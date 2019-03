Shorttrack-WM: Seidel Achte über 1500 m

Sofia (SID) - Deutschlands beste Shorttrackerin Anna Seidel ist bei der WM in Sofia über 1500 m Achte geworden. Die 20-Jährige aus Dresden verpasste als Vierte ihres Halbfinal-Durchgangs den Finallauf. Den B-Endlauf entschied Seidel anschließend für sich. Am Sonntag tritt die zweimalige Olympiateilnehmerin über 1000 m im Viertelfinale an, über 500 m war sie bereits am Freitag ausgeschieden.

Anna Seidel verpasste als Vierte den Finallauf © SID

Seidel hatte trotz eines Sturzes nach einer Kollision mit der Chinesin Chunyu Qu das 1500-m-Halbfinale erreicht, da ihre Konkurrentin anschließend disqualifiziert worden war.

Bei den Männern startet WM-Debütant Adrian Lüdtke (Rostock) am Sonntag über 1000 m im Viertelfinale. Über 500 und 1500 m hatte der 20 Jahre alte Sportsoldat jeweils den Sprung unter die letzten Acht verpasst. Die Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG) hat für die Titelkämpfe in Bulgarien nur Seidel und Lüdtke gemeldet.