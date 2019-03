Shorttracker Seidel und Lüdtke bei WM im Einsatz

Sofia (SID) - Deutschlands beste Shorttrackerin Anna Seidel kämpft ab Freitag bei den Weltmeisterschaften in Sofia um ein gutes Resultat. Die 20-Jährige aus Dresden ist einmal mehr die Hoffnungsträgerin der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG), die im Rostocker Adrian Lüdtke nur einen weiteren Starter ins Rennen schickt.

Seidel und Co. freuen sich auf den Weltcup in Dresden © SID

"Die letzten Wochen liefen wirklich super. Ich konnte mich im Training – verglichen zur restlichen Saison – nochmals in den Zeiten steigern. Das will ich natürlich auch aufs Eis bringen", sagte Seidel. Die zweimalige Olympia-Teilnehmerin peilt ein Top-12-Ergebnis an.

Sportdirektor Matthias Kulik sieht darin eine realistische Einschätzung. "Das würde ihre aufsteigende Leistung in der Saison bestätigen. Anna ist sehr selbstbewusst", sagte er. Für Lüdtke, der seine erste WM bei den Senioren bestreitet, seien Bestleistungen die oberste Zielstellung. "Er wird sehen, wo er im Vergleich zu den Besten steht", sagte Kulik.