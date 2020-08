Sicherheitsbedenken: Auch Görges nicht bei den US Open

Frankfurt/Main (SID) - Die deutsche Tennisspielerin Julia Görges (31) verzichtet auf einen Start bei den US Open. Nach Sky-Informationen seien Sicherheitsbedenken für sich und ihr Team der Grund, dazu käme die unsichere Lage bezüglich internationaler Reisebeschränkungen. So sei laut Görges' Managerin immer noch nicht klar, ob die Profis nach der Weiterreise nach Europa in Quarantäne müssen. Die deutsche Nummer zwei hatte bereits am Dienstag auf der Meldeliste für das Grand-Slam-Turnier in New York (31. August bis 13. September) gefehlt.

Julia Görges wird nicht an den US Open teilnehemen © SID

Die deutsche Spitzenspielerin Angelique Kerber (32) hat hingegen für die US Open gemeldet. Eine endgültige Entscheidung über eine Teilnahme steht aber noch aus, die dreimalige Grand-Slam-Siegerin hatte zuletzt mehrfach betont, dass ihr die aktuelle Corona-Situation in den USA große Sorgen bereite. An der US-Open-Generalprobe, die eine Woche zuvor ebenfalls in New York stattfindet, wird Kerber nicht teilnehmen.

Neben Görges hatten zuvor schon zahlreiche Topspieler ihren Verzicht auf eine Teilnahme am Major in Flushing Meadows verkündet, darunter der 19-malige Grand-Slam-Champion und Titelverteidiger Rafael Nadal (Spanien), der frühere US-Open-Sieger Stan Wawrinka (Schweiz), die Weltranglistenerste Ashleigh Barty (Australien) sowie deren Landsmann Nick Kyrgios. Grand-Slam-Rekordsieger Roger Federer (Schweiz) hatte seine Saison aufgrund einer Knieverletzung bereits beendet.