Sicherheitsbedenken: Worskla Poltawa gegen Arsenal in Kiew

Poltava (SID) - Das Europa-League-Duell zwischen dem ukrainischen Vertreter Worskla Poltawa und dem englischen Spitzenklub FC Arsenal am Donnerstag findet im Olympiastadion von Kiew statt. Die Europäische Fußball-Union UEFA begründete die Verlegung der Partie am Dienstag mit Sicherheitsbedenken aufgrund der Verhängung des Kriegsrechts in einigen Regionen der Ukraine.