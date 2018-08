Sicherheitsprobleme: Tottenhams Umzug ins neue Stadion verzögert sich

London (SID) - Der englische Fußball-Erstligist Tottenham Hotspur kann nicht wie geplant Mitte September seine Premiere im neuen Stadion feiern. Wie die Londoner am Montag mitteilten, sorgen "Probleme mit dem kritischen Sicherheitssystem" für erhebliche Verzögerungen.

Der Umzug der Spurs ins neue Stadion verzögert sich © SID

Ursprünglich sollte die Partie am 15. September gegen den FC Liverpool in der 61.000 Zuschauer fassenden "New White Hart Lane" stattfinden. Doch wegen der Panne wird dieses Spiel in Wembley ausgetragen.

Auch die NFL ist von der Verzögerung betroffen: Das Gastspiel der US-Football-Liga zwischen den Seattle Seahawks und den Oakland Raiders am 14. Oktober wird ebenfalls in der Ausweichspielstätte ausgetragen.