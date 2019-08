Sieben Doppelfehler: Ostapenko mit kuriosem Stotterstart

New York (SID) - Die ehemalige French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko ist bei ihrem Zweitrunden-Match in New York besonders holprig aus den Startlöchern gekommen. Der Lettin unterliefen in ihrem ersten Aufschlagspiel gegen die US-Amerikanerin Alison Riske gleich sieben (!) Doppelfehler. Doch alles halb so schlimm: Ostapenko gewann das Game und schließlich auch das Match mit 6:4, 6:3. Auch insgesamt 17 Doppelfehler konnten ihren Einzug in die dritte Runde der US Open nicht verhindern.