Siebenkämpferin Thiam verpasst Europarekord - Mayer nur mit Formtest

Talence (SID) - Siebenkampf-Olympiasiegerin Nafissatou Thiam aus Belgien hat beim "Decastar"-Meeting im französischen Talence den Europarekord nach einem grandiosen ersten Tag noch deutlich verfehlt. Die 24-Jährige kam in der Mehrkampf-Hochburg auf 6819 Punkte und blieb damit klar hinter der zwölf Jahre alten Bestmarke der Schwedin Carolina Klüft (7032) sowie ihrer persönlichen Bestleistung aus dem Jahr 2017 (7013) zurück.

Thiam verpasst nach starkem Beginn den Europarekord © SID

Eine Ellbogen-Verletzung im Speerwerfen, der vorletzten Disziplin, kostete die seit drei Jahren unbesiegte Thiam ein besseres Ergebnis. Die Jahresweltbestleistung der Britin Katarina Johnson-Thompson übertraf Thiam dennoch um sechs Punkte. Bei der WM in Doha (27. September bis 6. Oktober) ist sie die große Favoritin auf Gold und damit die erfolgreiche Verteidigung ihres Titels von London 2017.

Thiam hatte nach den vier Disziplinen des Auftakttages mehr als 100 Punkte über ihrer persönlichen Bestmarke und damit auf Europarekord-Kurs gelegen. Überragend waren vor allem ihre 2,02 m im Hochsprung - eine Höhe, die nie zuvor im Siebenkampf erreicht worden war. Am Sonntag konnte Thiam ihr Niveau auch aufgrund der Verletzung nicht mehr ganz halten, es reichte aber zum klaren Sieg vor der Ungarin Xenia Krizsan (6619).

Im Zehnkampf der Männer begnügte sich Frankreichs Superstar Kevin Mayer, der im Vorjahr in Talence den Weltrekord auf sagenhafte 9126 Punkte gesteigert hatte, mit einem Formtest und bestritt nicht alle Disziplinen. Dabei zeigte sich Mayer aber teilweise wieder auf dem Niveau des Vorjahres, als das Meeting in Talence am gewohnten Termin zum Saisonende ausgetragen wurde. Aufgrund der außergewöhnlichen späten WM wurde "Decastar" diesmal vorgezogen.