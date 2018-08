Siebenkampf: Schäfer startet solide

Berlin (SID) - Vizeweltmeisterin Carolin Schäfer hat bei der Leichtathletik-EM in Berlin einen soliden Start in den Siebenkampf erwischt. Die 26-Jährige aus Frankfurt lief die 100 m Hürden in 13,33 Sekunden und legte anschließend im Hochsprung 1,79 m nach - damit rangiert sie mit 2041 Punkten zunächst auf Platz fünf.

Schäfer qualifiziert sich mit ihrem Sieg für die EM © SID

Weltmeisterin und Topfavoritin Nafissatou Thiam (Belgien) überquerte im Hochsprung für sie nur mäßige 1,91 m und liegt auf Platz zwei (2142). Die 23-Jährige sprang in Götzis in diesem Jahr bereits 2,01 m, als sie 6806 Punkte machte. In Führung liegt die Britin Katarina Johnson-Thompson mit 2193 Zählern.

"Der Wettkampf ist bisher vernünftig und solide - alles im Rahmen", sagte Schäfer nach dem Hochsprung: "Jetzt werde ich versuchen, mehr zu zeigen." In der Form von 2017, als sie bei der WM in London hinter Thiam Silber geholt hatte, scheint Schäfer aber nicht zu sein.

Bei ihrer EM-Premiere liefert Louisa Grauvogel (Saarbrücken) bisher eine ganz starke Vorstellung ab, präsentierte sich schnell über die Hürden und verbesserte ihre Bestleistung im Hochsprung auf 1,76 m. 2057 Punkte bedeuten für sie im Moment Platz vier. Mareike Arndt (Leverkusen) liegt auf Rang 26 (1813).